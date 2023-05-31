Doğrucu gurbetçi gerçekleri tokat gibi vurdu. "Mahvoluyorsunuz"

Sokak röportajında konuşan bir İsviçre vatandaşı Türk, Avrupa'da ekonomiyi anlattı. Kenjory isimli Youtube kanalına konuşan vatandaş iki ülke arasındaki ekonomik durumu karşılaştırdı ve 'Mahvoluyorsunuz' yorumunu yaptı.

Doğrucu gurbetçi gerçekleri tokat gibi vurdu. "Mahvoluyorsunuz"

İsviçre vatandaşı bir Türk, verdiği sokak röportajında İsviçre pasaportunu gösterdi, "Haydi siz uçağa binip gidin, Neler istiyorlar gitmeniz için. Tavuk bizde 7 rakam, sizde 10 lira olması lazım." dedi.

İKİ ÜLKENİN EKONOMİSİNİ KARŞILAŞTIRDI

İsviçre vatandaşı Türk, Avrupa'da ekonomiyi anlattı. Kenjory isimli Youtube kanalına konuşan vatandaş şunları söyledi:

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"Adım Berkant İsviçre'den geliyorum. Benim maaşım 5500 frank sizinki 8000 TL benimkinden %50 daha fazla bir rakam.

(Elinde tuttuğu market broşürünü gösteriyor) Ben bunu burası için getirdim. Bakın tavuk 7 rakam.

Sizin maaşınız da %50 benden daha fazla olduğu için sizde 10 TL olması lazım tavuk 10 TL'yse burası uygun bir ülke yani.

Telefon fiyatına bakıyorum 4 gün çalışarak en son model telefonu alabiliyorsun. Şuraya bakıyorum 40 Bin TL telefon. Aynı telefon Türk parasıyla bizde 20 Bin TL.

Nerden başlayayım bilmiyorum. Başın ağrıyor işe gitmiyorsun 3 gün 8 saatten fazla çalışmak yasak. İnsan işten çıktıktan sonra 12 saat boyunca onu işe çağıramazsın.

Haftada 2 gün izin kullanacaksın yılda 6 hafta yıllık izin var nerde var mahvoluyorsunuz.

"TOGG YERLİ ARABA FİYATI NİYE AVRUPA FİYATI"

Allah'ıma dua ediyorum düşmanım dahi gitsin kurtulsun buradan. Yok bitmiş böyle bir pahalılık yok.

Peugeot 3008 10 Bin Frank bunu bir de TL'ye çevirseniz 220 Bin TL yapıyor ama ben TL'ye çevirmiyorum.

5500 maaş bir buçuk aylık maaşla alıyorum ben. Niye burada olmuyor? Hani TOGG yerli araba fiyatı niye Avrupa fiyatı. Yerli arabaysa şahin doğan gibi olsun zamanındaki gibi."

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