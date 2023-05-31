Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi

Hacette Üniversitesi mezunu olan bir genç Türkiye'deki gençlerin durumunu özetledi. Genç, "Hayattan beklentimiz kalmadı, Bir şeyler için çabalıyor gibi gözüküyoruz, o da insanlar boş konuşmasın diye." dedi.

Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi

Ediör: Ersoy ÖZDEM

Vatandaştaki ekonomik bunalım sokak röportajlarına yansımaya devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin kendi işlerini yapamaması, hayatını idame ettirebilmesi için kendi işiyle alakasız işler yapıyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

Aldıkları maaş henüz ceplerine girmeden enflasyon canavarıyla eriyen gençler, çaresizliklerini sokak röportajlarında dile getirip isyan ediyor.

21 yaşında olan ve Hacettepe Üniversitesi mezunu olan bir genç “Diş Protez” bölümü mezunu olduğunu ancak, inşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığını, sırf para kazanı hayatını sürdürmek ve çevresinden gelen eleştirileri susturabilmek için bu işi yaptığını belirtti.

Sokak röportajındaki genç isyanını şu sözlerle dile getirdi:

Ben 21 yaşındayım. Bu yaşta depresyon anksiyete hastasıyım. Görüyorsunuz ellerim titriyor. İlaç kullanıyorum. Hacettepe Diş Protez bölümü mezunuyum şu anda elektrikçi olarak şantiyede amelelik yapıyorum. Neden bu sınıf ayrımı? Ben yukarda soğukta dona dona banyo yapıyorum. Konteynerde banyo yapıyorum.

“BU İŞ BEĞENMEMEK DEĞİL KENDİNE SAYGIDIR”

Ben gitmişim o kadar emek vermişim, para harcamışım, vakit ayırmışım, okumuşum. Sonrasında gideceğim, iş beğenmiyorum diye garsonluk yapacağım. O adam ne için çabaladı? Bu iş beğenmemek değil, kendine söz saygıdır. Aslında bunların yaptığı siyaset değil, toplu katliam gibi bir şey. Bunun tek sebebi de şimdiki yönetimdir. İnsanları vasıfsızlaştırıp koyun gibi gütmeye başlıyorlar.

“BİTPAZARINDAN ALIŞVERİŞ YAPTIM. ESKİYİ MODA AYAĞINA GİYİYORUM”

Bataklığın içindeyiz, çırpınıyoruz çırpınıyoruz çıkamıyoruz. Özgüvenimi kaybettim, kendimi sevmiyorum. Asıl olay burada. Bitpazarından, milletin evinden çalınan malzemelerin pazar sunulduğu yerden, hoş bir şey değil ama ben bunu bitpazarından aldım. 80'lerden kalma. Şu ceketin eskiliğine bakar mısın? Moda ayağına giyiyoruz işte.

“HAYATTAN HİÇBİR BEKLENTİMİZ YOK”

İnsanın birazcık kendine olan saygısını kaybetmesine neden oluyor. Hayattan hiçbir beklentimiz yok. Bir şeyler için çabalıyor gibi gözüküyoruz, olur da insanlar boş konuşmasın diye. İllegal işlerde hep gençler var. Neden? Çünkü gençlerin bir umudu yok. Squid Game diye bir dizi çıktı. Size şunu söyleyeyim Squid Game'i burada gerçek yapın, herkes katılacaktır o oyuna. Benim canımın değeri yok artık. Fakir üşümüyor, fakirler yemek yiyemez dışarda, fakirler araçla bir yere gidemez. En temel ihtiyaç ya.

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