Yaşlı adam sokak röportajında patladı: 21 yıldır yapmadığını şimdi mi yapacak

Editör: Ayşe Memiş

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye’de gündemi oluşturan genel seçim sokaklara da yansımaya devam ediyor.

Sokak röportajında soruları yanıtlayan yaşlı bir adamın sözleri ise dikkat çekti.

Ekomomik krizine değinen yaşlı adam zenginin daha zengin fakirin daha zengin olduğunu söyleyerek “Erdoğan’ın 21 yıldır yapmadığını şimdi mi yapacak? Yapamaz yapamaz” dedi.

İşte dikkat çeken o konuşma:

Adamlarına verdiler, zenginlerine verdiler. Fakire bir şey kalmadı.

Aç geziyorum aç aç aç aç böyle bir toplum yarattılar.

Atatürk güzel bir Cumhuriyet kurdu. Hepiniz bu cumhuriyette yetiştiniz inkar etmeyin.

Bir de bu değişiklik gelsin Kılıçdaroğlu gelsin. 6 tane adamdır gelsin yapamaz mı?

Et yemiyorsunuz ya biraz insaf etsinler.

Ağzımdaki dişleri yaptıramıyorum, benim kıyafetime bak. Onların kıyafetine bak biraz doğruyu söyleyin gençleri söyleyin.

21 yıldır yapmadığını şimdi mi yapacak? Yapamaz yapamaz.

Sizin gibi bak gençlerin okuyup bir yerlere gelmesi lazım. Ben oğlumu kızımı okutamıyorum.

AKP gelsin gelsin, ulan gelsin zengin daha da zengin olsun, fakir gebersin köle olalım.

Oruç tuttum ne ile tuttum soğanla. Şu anda O soğanı da alamazsın daha. Daha çok şeyler söylerim de kalbim ağrıyor.