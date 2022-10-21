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Hadise doğal halini gözler önüne serdi! Doğum günü için gittiği Londra'dan paylaştı

5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler ile evliliğini sonlandıran şarkıcı Hadise, yarın 36 yaşına basacak. Doğum günü için Londra’ya giden Hadise, makyajsız olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:09
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Doğum günü için Londra'ya giden Hadise'den makyajsız paylaşım

Hadise doğal halini gözler önüne serdi! Doğum günü için gittiği Londra'dan paylaştı
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

Hadise'nin bu paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şimdi ise Doğum günü için İngiltere’ye uçan Hadise, makyajsız olarak doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise, fotoğrafına ise “Londra’da Hadise” notunu düştü.
 

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