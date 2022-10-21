Hadise doğal halini gözler önüne serdi! Doğum günü için gittiği Londra'dan paylaştı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

Hadise'nin bu paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şimdi ise Doğum günü için İngiltere’ye uçan Hadise, makyajsız olarak doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise, fotoğrafına ise “Londra’da Hadise” notunu düştü.

