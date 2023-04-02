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  • Özge Özpirinçci'yi dostları yalnız bırakmadı. Doğum gününe ünlüler akın etti

Özge Özpirinçci'yi dostları yalnız bırakmadı. Doğum gününe ünlüler akın etti

1 Nisan gecesi 37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci'nin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin gibi ünlü isimler katıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:00
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Doğum gününe ünlüler akın etti. Özge Özpirinçci'yi dostları yalnız bırakmadı.

Özge Özpirinçci'yi dostları yalnız bırakmadı. Doğum gününe ünlüler akın etti
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Sık sık sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün gece büyük bir kutlama organize etti.

Yeni yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine çok sayıda ünlü dostlarını davet etti.

37 OLDU

Arkadaşları ve eşiyle unutulmaz bir gece yaşayan oyuncu, geceye özel bir kombin yaptı. Davete katılanların yaptığı paylaşımlarda, 37 yaşına giren Özge Özpirinçci'nin doyasıya eğlendiği görüldü.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kıvanç tatlıtuğ eşi Başak Dizar, Birkan Sokullu sevgilisiEda Gürkaynak, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin, Özprinçci'yi yalnız bırakmadı.

Partinin en dikkat çeken ismi ise Çağla Şıkel ve Avukat sevgilisi Nail Gönenli oldu. Çift objektiflere mutluluk pozları verdi.

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