Özge Özpirinçci'yi dostları yalnız bırakmadı. Doğum gününe ünlüler akın etti

Sık sık sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün gece büyük bir kutlama organize etti.

Yeni yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine çok sayıda ünlü dostlarını davet etti.

37 OLDU

Arkadaşları ve eşiyle unutulmaz bir gece yaşayan oyuncu, geceye özel bir kombin yaptı. Davete katılanların yaptığı paylaşımlarda, 37 yaşına giren Özge Özpirinçci'nin doyasıya eğlendiği görüldü.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kıvanç tatlıtuğ eşi Başak Dizar, Birkan Sokullu sevgilisiEda Gürkaynak, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin, Özprinçci'yi yalnız bırakmadı.

Partinin en dikkat çeken ismi ise Çağla Şıkel ve Avukat sevgilisi Nail Gönenli oldu. Çift objektiflere mutluluk pozları verdi.