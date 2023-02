İki ünlü oyuncu Ömer Çelik'in 'Not ediyoruz' sözlerine meydan okudu

Oyuncu Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.



Çelik'in, "Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz. Günü geldiğinde bakacağız." sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…"



Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında "Beni de edin!" dedi.







