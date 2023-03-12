Doktorlar yıkılan hastanelere atandı

Maraş merkezli gerçekleşen depremler milyonlarca insanı etkiledi. 2 milyondan fazla insan bu bölgelerden göç etmek zorunda kalırken, Sağlık Bakanlığı 109’uncu dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında 1 Mart’ta yeni mezun hekim ve uzman hekimlerin atamasının büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapıldı. Hekimlerin birçoğu ise depremde yıkılan veya ağır hasarlı hastanelere atandı.

Birgün Gazetesi’nden Berkay Sağol’un haberine göre, Hatay Samandağ Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan yeni mezun bir hekim, “Depremden sonra kadroların belki de yarısından fazlası direkt olarak deprem bölgesine açıldı. Biz aslında bir nevi zorunlu tutulduk diyebilirim. Yıkıldığını bildiğimiz hastanelere de kadrolar açıldı. Burada barınma koşulları nasıl sağlanacak? Hastanelerin tam olarak durumları nedir? Sağlık hizmeti nasıl ve ne koşullarda sağlanıyor? Bunların hepsi birer soru işareti. Örneğin ben Samandağ Devlet Hastanesi’nde çalışacağım. Hastanenin Hatay’da gerçekleşen depremden sonra boşaltıldığı söylendi ama binanın son durumu nedir bilmiyoruz” dedi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan bir uzman hekim ise şunları dile getirdi: “Deprem döneminde kendi hastanemde zaten gönüllü olarak çalıştım. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım ama ek bina yıkılmış durumda ve o enkazda birçok meslektaşımız hayatını kaybetti. Hastanenin ana binasının ise hasarlı olduğu ve yıkılacağı söylendi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü binası yıkıldığı için de başka bir problem yaşanıyor. Şu anda o bölgede çalışanlar için en büyük sorun barınma. Sağlık Bakanlığı’nı birçok kez aradım ancak hiçbir cevap alamadım. Herhangi bir açıklama yapılsa belki içimiz rahatlayacak ama hiçbir şey söylenmiyor. Nasıl gideceğiz, nerede kalacağız, ne iş yapacağız? Bunların hepsi bilinmezlik.”