Fay hattının üzerine yapılan şehir hastanesinde sismik izolatör olmadığı ortaya çıktı. A Haber'in haberi yalan çıktı

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Yeniçağ’ın 2019’da Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını gündeme getirdiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’nin yapımı sırasında depreme karşı geliştirilen sismik izolatör sisteminin uygulanmadığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, Yeniçağ’ın sorularını yanıtladı.

Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, “2008-2010 yılları arasında ihalesi yapılan Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’nde sismik izolatör sistemi kullanılmadı” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ’ın “Kahramanmaraş Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi’nde sismik izolatör sistemi uygulandı mı?” sorusuna ise Dalgakıran şu yanıtı verdi:

Şehir hastanesi, o dönemde normal bir bölge hastanesi olarak tasarlandı. Sonradan ek bina olarak yanına yapılan Doğum hastanesinde sismik izolatör sistemi kullanıldı.

“KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞEHİR HASTANESİ KULLANILAMAZ DURUMDA”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanenin son durumu sorulduğunda “Şehir hastanesinde yapısal hatalar mevcut. Hem fay hattının üzerine yapılması hem de içeride birtakım kolonların taşıyıcı sisteminde patlakların olması. Şu an bina riskli durumda olmasından dolayı kullanılmaz durumda.” dedi.

“HASTANELERDE SİSMİK İZOLATÖR SİSTEMİ KULLANILMAK ZORUNDA”

Dalgakıran, bazı uzmanların “Sismik izolatör her binaya uygulanacak bir teknik değil” savunmalarına ise şu yanıtı verdi:

Deprem sonrasında ilk ihtiyacımız olan hastane binaları öncelik sırasındadır ve bu binalarda kesinlikle sismik izolatör sistemi kullanılması gerekir.

A HABER’İN YALANI ORTAYA ÇIKTI

A Haber’in “Adana Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralı depremzedelere yuva oldu.” ifadelerini kullandığı haber de Dalkıran’ın ve bölgeden birçok insanın aktardığı bilgilerle yalanlanmış oldu.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİNASI AYAKTA KALDI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası’nın İl Temsilciliği binası, çevresindeki binaların enkaza dönüşmesine rağmen sağlam bir şekilde ayakta kalması dikkat çekmişti.