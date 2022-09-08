Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı

İHA- Erzincan Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine ya da gençlere yönelik sahte iş veya burs ilanlarına, sahte ilanlarla kimlik/bankacılık bilgilerini elde etmeyi amaçlayan ya da asılsız vaatlerle ödeme/ön ödeme talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Özellikle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin tercih döneminde dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkat çeken Erzincan Emniyet Müdürlüğü, tercih dönemi sonrasında gerçekleşen yerleştirmelerle birlikte kalacak yer ve burs gibi konularda araştırma yapıldığına dikkat çekerek uyardı. Öğrencilerin araştırmalar sırasında siber suçlulara dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

GENÇLERİ HEDEF ALAN BU DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE MARUZ KALMAMAK NELER YAPILMALI?

Kişiye cazip görünen bir iş teklifine rastlandığında, şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web aramasının yapılması önerildi. Ayrıca, “kişisel bilgileri sadece işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmak gerektiğini de gerekeceğini unutmayın.” önerisinde bulunuldu.

Burslar için de önerilerde bulunuldu. Eğer bir öğrenci burs arıyorsa, bir web araması yaparak ve hatta doğrudan ofisleriyle iletişime geçerek bursu sunan kuruluşun meşru olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Uzmanlar “asla ve asla işlem ya da avans ücreti gibi ödemeler yapmayın.” Uyarısında bulundu.

İnternetin altın kuralından bahsedilirken “Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o zaman muhtemelen gerçek değildir”. Sözleri kullanıldı.

Kullanıcılar tanımadığı birinden istenmeyen bir mesaj aldıysa ve bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantıyı içeriyorsa, mesajı görmezden gelinmesi gerektiğine dikkat çekti.