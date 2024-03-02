Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı. 'Kapora' adı altında topladılar. Bu tuzağa sakın düşmeyin

Denizli'de internet dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. İnternet üzerinden yayınladıkları sahte ilanlarla vatandaşlardan “kaparo” adı altında para toplayan dolandırıcılar, yakayı ele verdi.

İnternetten konteyner, taşınabilir ahşap ev, römork ve araçları ilan verip, 'kapora' adı altında para alan ve ürünleri göndermeyip dolandırıcılık yaptığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Şubat sabahı yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra şüpheliler, 'Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.