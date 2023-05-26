Dolar 20 TL'nin üstünü gördü

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması öncesinde piyasalar yine hareketlendi.

ABD Doları bu sabah serbest piyasada 20,47 TL ile Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalar arası piyasada da 22 TL’nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.

KKM REKORU

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında artış serisi sürerken, KKM'de biriken tutar ise yeni bir rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, KKM’de biriken tutar 18 Mayıs ile biten haftada 2 trilyon 346 milyar liradan 2 trilyon 398 milyar liraya çıktı. Böylelikle KKM hesaplarında 6 Ocak’tan bu yana artış kesintisiz devam etti.

DOLAR EURO VE STERLİN

Şu anda Dolar 19,95 TL'den, Euro 21,46 TL'den, Sterlin 24,75 TL'den, Japon Yeni ise 14,31 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 19,93 TL'den, Euro 21,45 TL'den, Sterlin 24,66 TL'den, Japon Yeni ise 14,33 TL'den işlem görmüştü.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Ons altın 1.948 Dolar'dan, Gram altın 1.252 TL'den, Çeyrek altın 2.269 TL'den, Cumhuriyet altın 9.303 TL'den, Gram Gümüş ise 14,75 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.945 Dolar'dan, Gram altın 1.246 TL'den, Çeyrek altın 2.269 TL'den, Cumhuriyet altın 9.303 TL'den, Gram Gümüş ise 14,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

KRİPTO PARA

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 26 bin 433 Dolar'dan, Ethereum ise 1.808 Dolar'dan işlem görüyor.