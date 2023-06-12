Dolar düşecek mi?

Seçimler bitti ve dolar üzerindeki baskı kalktı.

Seçime 20 liranın çok az altında giren dolar göz açık kapatıncaya kadar 23 liranın üzerine çıktı.

Dolardaki bu yükseliş bir kez daha aynı soruyu gündeme getirdi: Yükseliş nereye kadar?

Türkiye’de bu kafa olduktan sonra daha çok yükselir demek geliyor insanın içinden ama bu soruya işaretleri okuyarak yanıt vermek en doğrusu.

İşaretler ne diyor bize:

İlk işaret yeni bir ekonomik yönetimi karşımıza çıktı. Bu yönetime iyi bakmak lazım. Yönetim derken Mehmet Şimşek ve Amerika’dan getirttirdiği hanımefendi.

İlk olarak Mehmet Şimşek ne yapabilir?

Mehmet Şimşek’in bu dönemde kurtarıcı olarak gelmesi benim aklıma Tansu Çiller döneminde Hazine Müsteşarı olan Osman Ünsal’ı getiriyor.

1994 yılında benzer bir krizde uçaktan poz vermiş elindeki Bond çantayı gösterip “Samuray parası geliyor” demişti.

Tabii ki Samuray yani Japon sermaye Türkiye’ye gelmedi ve ülke iflasın eşiğine geldi.

Şimdi Mehmet Şimşek benzer bir geziye çıkıyor. Bu kez rota Körfez ülkeleri ve Londra.

Mehmet Şimşek, tıpkı Osman Ünsal gibi uçakta Bond çanta ile poz verecek mi bilmem ama spekülasyonlar havada uçuşuyor.

Körfez’den 20-30 ve Londra’dan 40 milyar dolar getireceği.

Tabii ki Merkez Bankası’nın çiçeği burnunda Başkanı Hafize Hanım da boş duracak değil ya. Onca yıl Amerika’da CEO olarak çalıştı, bir iki bankadan 5-10 milyar dolar getirir(!)

Yıl sonuna kadar, 30-40 milyar dolar da turizm geliri gelir. Alın ise krizin bittiğini gösteren senaryo.

Bu olabilir mi?

Olmaz! Burada bahsedilen paralar öyle böyle paralar değil. Dünyanın dolar kıtlığı yaşadığı bir dönemde kolay bulunacak rakamlar değil.

Körfez neden Mehmet Şimşek bakan oldu diye para versin?

Paralarını ortada mı buldular?

O kadar kafayı yemiş insanlar mı? Körfez sermayesi Türkiye’de satın aldıkları bankalara önce sermaye koysunlar. Bakın, sahip oldukları bankalara yıllardır tek bir sent sermaye artırmadılar. Mehmet Şimşek, onlara ne taahhüt edecek ki paralarını kasası ekside olan bir ülkeye getirsin.

Gelelim Londra’ya.

Şimşek daha önce tanıdığı fon yöneticilerine ne diyecek?

“Hans, Sam, Henry, Tony, Coni ve Frank Türkiye’de büyük bir pasta var paranızı getirin” mi diyecek?

Başkalarının parasını yöneten ve sıkı denetlenen bu fonların yöneticileri “Mehmet bizi çağırdı” diye koşarak Türkiye’ye milyarlarca dolar mı sokacak?

Yok öyle bir dünya. Bu fonların Türkiye’ye gelmesi için önce yapısal reformların yapılması lazım. Yani başta hukuk reformu. Yani adam bilecek ki, başım sıkıştığında Türk mahkemeleri beni korur diye.

En önemlisi yarın istediği zaman parasını alıp gidebileceğini bilmeli. Londra Swap piyasası halen kapalı ve yabancılar, TL için yüzde 800-1000 faiz ödüyor.

Bu kanalı açtınız diyelim yeniden kapanmayacağının garantisini verebilecek misiniz?

Ortada bir seçilmiş var o da Erdoğan.

Erdoğan’ın, Mehmet Şimşek’i daha önce olduğu gibi bir kez daha kovmayacağını kim garanti edebilir?

Peki, Şimşek ne yapacak?

Ya da elinde ne var?

Tek silah var o da faiz. Yani dövize karşı faiz silahını çekecek. NASI’ı yok hükmünde görüp faiz arttıracak.

Faiz artarsa dolar gelir mi?

Elbette gelir!

Kısa vadeli vur-kaç fonlar gelir. Türkiye’nin kanını biraz daha emmek için gelir.

Bu da bizim daha çok vergi ödeyip bu adamlar için çalışmamız anlamına gelir.

Şimdi soruyorum; bu işaretlere bakarak dolar sizce düşer mi?