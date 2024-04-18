Dolar güne böyle başladı

Piyasalar haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Dolar/TL kuru yeni güne 32,4850 TL’den Euro/TL ise 34,7090 TL’den gözünü açtı.

Sene başından beri rekora doymayan döviz kurları bu seyrini yeni güne taşıyor.

Fakat Kapalıçarşı’da fiyatların böyle olmadığı görülüyor. Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasında makas gözle görülür şekilde fark ediliyor.

Bugün yurtiçi gündemi ekonomik veri bakımından sakinken, ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed üyelerinin konuşmaları yakından takip edilecek.

Yurtiçi gelişmelerine bakıldığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye formuna katıldı.

Bakan Şimşek katıldığı forumda, enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefleri olduğunu bu düşüşlerin işaretlerini aydan aya görüldüğünü belirtti.

Şimşek ayrıca yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında görüleceğini 2026’ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istediklerini söyledi.

Hem yurtiçinde hem de yurt dışı kanadından gelecek haber para piyasaları üzerinde etkili olabilir.