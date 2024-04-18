Dolar güne böyle başladı

Büşra Kapan
Dolar güne böyle başladı
Piyasalar tatil sonrası haftaya hızlı giriş yaptı. Türk Lirası, dolar, Euro ve altın karşısında kayıplarını daha da derinleştiriyor.

Piyasalar haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Dolar/TL kuru yeni güne 32,4850 TL’den Euro/TL ise 34,7090 TL’den gözünü açtı.

Sene başından beri rekora doymayan döviz kurları bu seyrini yeni güne taşıyor.

Fakat Kapalıçarşı’da fiyatların böyle olmadığı görülüyor. Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasında makas gözle görülür şekilde fark ediliyor.

dolakapali.jpg

Bugün yurtiçi gündemi ekonomik veri bakımından sakinken, ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed üyelerinin konuşmaları yakından takip edilecek.

Yurtiçi gelişmelerine bakıldığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye formuna katıldı.

Bakan Şimşek katıldığı forumda, enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefleri olduğunu bu düşüşlerin işaretlerini aydan aya görüldüğünü belirtti.

Şimşek ayrıca yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında görüleceğini 2026’ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istediklerini söyledi.

Hem yurtiçinde hem de yurt dışı kanadından gelecek haber para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

İlgili Haberler
Konut satışları düşünü sürdürdü
Konut satışları düşünü sürdürdü
Altın yükselişiyle göz kamaştırıyor
Altın yükselişiyle göz kamaştırıyor
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Bakan Şimşek ABD’den mesajlar gönderdi
Bakan Şimşek ABD’den mesajlar gönderdi
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi
Son Haberler
Şaşırtan manzara: Vatandaş evinin çatısına araç park etti Video
Şaşırtan manzara: Vatandaş evinin çatısına araç park etti
Sevgilisini başka kadınla yakaladı. Sessizce yanlarına yaklaşınca olanlar oldu Dünya
Sevgilisini başka kadınla yakaladı. Sessizce yanlarına yaklaşınca olanlar oldu
Türkmen Alevilerinden Melih Gökçek’e zehir zemberek yanıt Gündem
Türkmen Alevilerinden Melih Gökçek’e zehir zemberek yanıt
Misafir kısmeti ile gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Misafir kısmeti ile gelir atasözünün anlamı nedir?
Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi Dünya
Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi
21 yıl boyunca bu anı beklediler Spor
21 yıl boyunca bu anı beklediler
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi Ekonomi
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi