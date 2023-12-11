Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL

Dolar tarihi zirveyi gördü. Haftanın ilk iş gününde saatleri 10.44'ü gösterdiğinde dolar tüm zamanların rekorunu kırarak, 29 TL'ye yükseldi.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL

Dolar 29 lira olacak mı sorusuna dolardan yanıt geldi. Saatler 10.44 gösterdiğinde dolar adım adım zirveyi görmekle kalmadı, tüm zamanların rekorunu kırdı. Döviz bürolarındaki tabelalar doların 29 liraya yükseldiğini işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayında aralık için yaptığı tahminlerde doların 29 lirayı geçeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Anadolu Ajansı katılımcılar anketinde yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuş. Dolar kuru aralık ayında ise 29 lira olarak tahmin ediliyordu. 2024 sonu için ise döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL'ye yükseltilmişti.

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