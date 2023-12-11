Yemenli Bakanın oğlu yaşlı kadına çarptı serbest bırakıldı. Somali Cumhurbaşkanının oğlundan sonra bir skandal daha

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motokuryeye göz göre göre çarptı. Resmen bu cinayetin ardından Cumhurbaşkanı oğlu Türkiye'den herkesin gözü önünde kaçtı. Bu olayın şoku atlatılmadan bunun benzeri bir olayın İstanbul Beyoğlu'nda yaşandığı ortaya çıktı.

BirGün'den Timur Soykan, Yemenli bakanın oğlunun Beyoğlu'nda 72 yaşındaki bir kadına çarptığını yazdı. Bakan oğlu, "yaşlı kadın bana çarptı" şeklinde ifade verirken, polisler tıpkı Somali Cumhurbaşkanının oğlundaki gibi tutanakta kadının hatalı olduğunu kaydetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Ön yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein vardı. 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein otomobili kullanıyordu.

Kaza, Ömer Hayyam Caddesi'nde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. 34 DES 8... plakalı otomobil, dar caddede karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Pakize Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİS KUSURU YAYAYA YAZDI

Yaya kadının kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlanınca Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Yaşlı kadının yoğun bakıma kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

‘YAYA BANA ÇARPTI’

Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürülen ve burada ifadesi alınan Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, İstanbul’da babasının tedavi gördüğünü ve ona refakat etmek için 12 Kasım 2023 günü Umman’dan Türkiye’ye geldiğini söyledi. İstanbul Başakşehir’de bir arkadaşının evinde kaldığını anlattı. Tercüman aracılığıyla verdiği ifadesine şöyle devam etti:

"Olay günü babamla kiralamış olduğumuz araçla gezmek için yola çıktık. Olay yeri olan yokuşta yaklaşık 7 km hızla ilerlerken bir anda müşteki karşıma çıktı. Karşıdan güneş geldiği için tam olarak nereden geldiğini görmedim. İlk olarak duyduğum sese göre müştekinin bastonu araca çarptı. Sonrasında müşteki araca çarptı. Ben kesinlikle müştekiye çarpmadım. Olay yerinde herhangi bir uyarı işareti veya yaya geçidi yoktu. Hatta yayaların yola atlamaması için yol kenarında zincir bulunmaktaydı. Yaralı kadının başını eşarbıyla sararak kanamayı durdurdum. Çevredeki insanlar yardım etti ve ambulans çağırdık. Kaza tespit raporuna göre; herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Kaza tespit tutanağında da Pakize Özer’in yaya yolunda değil caddede yürüdüğü için kusurlu olduğu belirtildi. İfadelerde ve raporda kaza anında Pakize Özer’in yanında bulunan ve onunla birlikte yere düşen adamdan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Savcılık ifadesinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musaeed Ahmed Musaeed Hussein yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, yaralı Pakize Özer’in sağlık durumunun takip edildiğini belirterek “Umarız sağlığı iyiye gidecek. Biz de müvekkilimiz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması için başvuracağız. Müvekkilim bu olay nedeniyle çok üzgün” dedi.