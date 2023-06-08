Dolar ve euro piyasalar açılmadan depara kalktı. Rekor üstüne rekor kırıyorlar

Dün saat 20.00 civarında 23.18 olan dolar piyasalar açılmadan 23.30'u gördü. 24.95 olan Euro da 25.39'a yükseldi. Dolar ve Euro rekorları kırarken, Türk lirası ise değer kaybını sürdürüyor.

Dolar ve euro piyasalar açılmadan depara kalktı. Rekor üstüne rekor kırıyorlar

Seçimlerin bitmesinin ardından Türk lirası döviz karşısında değer kaybını jet hızıyla sürdürüyor. Bu düşüş "Dolar yükselirse yükselsin. Bana ne. Benim dolar borcum yok ki" diyenleri de farkında olmasalar da vuruyor.

Dün saat 20.00 sıralarında dolar 23.18, euro 24,95, gram altın 1.454, çeyrek altın 2.378, yarım altın 4.756 ve cumhuriyet ise 9.484 TL civarındaydı.

Bugün ise piyasalar açılmadan saat 07.00 itibariyle dolar 23.30, euro 25,39, gram altın 1.458, çeyrek altın 2.385, yarım altın 4.770 ve cumhuriyet ise 9.510 TL'ye yükseldi.

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