Dolar yine euroya fark attı. Piyasalar nefesini tuttu gözünü euro dolar dikti

Dolar hem TL hem de euro karşısında yükselişini devam ettiriyor. 20 yıldır euronun gerisinde kalan dolar son dört gündür atakta. Dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 0.99,62. Euro/TL TL karşısında 18,11 lira.

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Doların bir gözü de ABD'deki Merkez Bankacılığı sempozyumunda olacak. Küresel piyasaların ve doların gözü kulağı Jackson Hole’da dün başlayan ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 17:00’de konuşma yapacağı merkez bankacılığı sempozyumuna kilitlendi.