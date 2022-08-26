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Dolar yine euroya fark attı. Piyasalar nefesini tuttu gözünü euro dolar dikti

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından 18 liranın üstüne çıkan dolar yükselişini hem euro hem de TL karsında sürdürüyor. Dolar 18 lira 18 kuruştan euro da 18 lira 11 kuruştan işlem görüyor.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:31
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:33
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Dolar yine euroyu solladı fark attı. Dolar bir gözü de Jerome Powell Merkez Bankaları sempozyumunda olacak

Dolar yine euroya fark attı. Piyasalar nefesini tuttu gözünü euro dolar dikti
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Dolar hem TL hem de euro karşısında yükselişini devam ettiriyor. 20 yıldır euronun gerisinde kalan dolar son dört gündür atakta. Dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 0.99,62. Euro/TL  TL karşısında 18,11 lira.  

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Doların bir gözü de ABD'deki Merkez Bankacılığı sempozyumunda olacak. Küresel piyasaların ve doların gözü kulağı Jackson Hole’da dün başlayan ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 17:00’de konuşma yapacağı merkez bankacılığı sempozyumuna kilitlendi.

 

 

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STS
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