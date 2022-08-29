Dolar yine Euro'ya fark attı. Euro doları yakalamak için depara kalktı

Dolar ile Euro arasındaki fark büyüyor. Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik görüntü, doların güçlenmesine neden oldu. Bu durumda da dolar euroyla arasındaki farkı açmaya başladı. Dolar 18.18’den euro ise 18.06 işlem görüyor. Aradaki fark 12 kuruşa çıktı

ABD doları son 20 yılın zirvesinde. Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda.

Euro dolar paritesi 0,99…Bu da euronun 20 yıllık hükümdarlığını yıktı anlamına geliyor.

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Haftanın ilk iş gününde dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Euro ise güne 18,01'le başladı. Sonra beş kuruşluk yükselişte Euro ise 18 lira 6 kuruştan tabelalarda yerini aldı. Böylece dolar son bir haftada euroya 12 kuruş fark atmış oldu