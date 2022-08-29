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Dolar yine Euro'ya fark attı. Euro doları yakalamak için depara kalktı

Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik görüntü, doların güçlenmesine neden oldu. Bu durumda dolar ile euro arasındaki farkın açılmasına neden oldu. Böylece euronun 20 yıllık hükümdarlığı bitmiş oldu. Dolar 18.18’den euro ise 18.06 işlem görüyor arada 12 kuruşluk bir fark oluştu

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:00
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:33
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FED'in faiz artıracağı yönündeki haberler doları güçlendirdi. Dolar yeni haftada euroya fark attı.

Dolar yine Euro'ya fark attı. Euro doları yakalamak için depara kalktı
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Dolar ile Euro arasındaki fark büyüyor. Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik görüntü, doların güçlenmesine neden oldu. Bu durumda da dolar euroyla arasındaki farkı açmaya başladı. Dolar 18.18’den euro ise 18.06 işlem görüyor. Aradaki fark 12 kuruşa çıktı

ABD doları son 20 yılın zirvesinde. Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda.

Euro dolar paritesi 0,99…Bu da euronun 20 yıllık hükümdarlığını yıktı anlamına geliyor.

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Haftanın ilk iş gününde dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Euro ise güne 18,01'le başladı. Sonra beş kuruşluk yükselişte  Euro ise 18 lira 6 kuruştan tabelalarda yerini aldı. Böylece dolar son bir haftada euroya 12 kuruş fark atmış oldu

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Korkuyorum
29.08.2022 10:38
ABD emperyalizmi AB yi Rusya ya karşı enerji savaşına soktu. Almanya ağlarsa Fransa İtalya hastalanıyor.Sinrasinda hepsini istikrarsızlık bekliyor.Bak Türkiye'nin haline  
 
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