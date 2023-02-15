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Dolarda yeni rekor: 19 liranın üzerini gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8440 liradan, Euro 20,1920 liradan güne başladı. Sabah saatlerinde 19.30370 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL, yeniden 18,84 seviyesine çekildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:32
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Dolarda yeni rekor

Dolarda yeni rekor: 19 liranın üzerini gördü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kapanan Borsa İstanbul’da işlemlere verilen ara bugün biterken, dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.

Dolar/TL kuru 19’un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.

Türkiye’nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11’de.

Borsa İstanbul’da işlemler bir dizi tedbirle yeniden başlıyor. Açılış öncesi ise boyutu milyarlarca lirayı bulabilecek bir dizi tedbir duyuruldu.

Bu destekler arasında Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu'nun borsayı fon mekanizmasıyla desteklemesi öne çıkıyor.

Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 0 stopaj dün Resmi Gazete'de yayımlanırken Sermaye Piyasası Kurulu hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını da kaldırdı.

(Kaynak: MedyaRadar)

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