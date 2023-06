Dolar 25 liranın üzerine çıktı. Bu yükselişle ilgili oldukça fazla soru alıyorum.

Dolarda ne oluyor ve daha nereye kadar yükselir?

Türkiye gibi bir ülkede dolardaki yükselişi nokta atışı ile bilmek emin olun ki Mehmet Şimşek’in bile gücünü aşar.

Çünkü burası Türkiye ve her an her şey dövizdeki artışı tetikleyebilir.

Ancak biz son yükselişin neden olduğunu ele alalım.

Öncelikle bu yükseliş konusunda net şunu söyleyebiliriz:

Bu bir kontrollü yükseliş!

Yani ekonomi yönetiminin bilinçli olarak yükselmesine izin verdiğini söyleyebiliriz.

Nitekim faiz kararının açıklandığı 22 Haziran’da gelen tüm satışların kamu bankaları tarafından karşılanması bu yükselişin ilk sinyaliydi.

Yani ekonomi yönetimi doların düşmesine izin vermiyordu.

Üstelik faiz kararını çok önce veren bir Merkez Bankası bile bu kurgunun içindeydi.

Sonuç olarak dolar 25 liranın üzerine çıktı.

Bu rakam ekonomi yönetiminin kafasındaki rakam diyebiliriz. Bu aynı zamanda Türkiye’ye yatırım amacıyla getirilmeye çalışılan yabancılar için de bir nevi kur garantisiydi.

Yabancının kurun 20 lirada iken geldiğini ve hisse senedi veya tahvil aldığını düşünün: Kafadan yüzde 20 zararda!

İşte bu yükselişi yaparak yabancıya kur garantisi verdiler. Yani zarar etmeyeceksin garantisi.

Eğer bu ülkeye yabancı yatırımcı getireceklerse doları bu seviyenin üzerine çıkartmayacaklardır.

Çünkü kurun yükseldiği bir ülkeye yabancı zarar etme korkusu ile gelmez.

Tabii ki ekonomi yönetimi bunu yaparken 35 milyar doları bulması beklenen turizm gelirine de güveniyor.

Bu gelirle birlikte dolar uzunca bir süre bu seviyelerde kalabilir. Ya da yükseliş enflasyona yakın bir seviyede olur. Yani kimse bu seviyeden sonra dolarda öyle bir günde yüzde 7-8 yükseliş beklemesin.

Şu anda Mehmet Şimşek’in kafasında bir plan var ve bunu adım adım devreye sokuyor.

Bu plan başarılı olur mu sorusuna ben şu soru ile yanıt vermek istiyorum:

Erdoğan ne kadar bu programa izin verir?