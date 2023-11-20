Şenol Babuşcu 1 doların 40 gün sonra kaç TL olacağını duyurdu

Konut kredisi faizlerinde ben 2024 yılının Haziran ayına kadar bir düşüş beklemiyorum. Artar ama düşmez. Bu seviyelerde devam edeceği kanaatindeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi şeklinde bir çalışmaları veya planlamaları yok.