Kendi ordusuna FETÖ ile kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan'a Generalden muhteşem cevap

Dönem dönem yaptığı çıkışlarla ile gündeme gelen ve Ergenekon zamanında da askerleri, subayları, generalleri hedef gösterip, FETÖ ile kendi ordusunda kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı, 2 gün önce katıldığı bir YouTube yayınında, “2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma” sözlerini söylemiş ve gerek sosyal medyada gerekse TV kanallarında büyük eleştiri toplamıştı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ROK olarak bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’ya ve kısa süre önce boşandığı Nagehan Alçıya ithafen operasyon çocuğu diye hitap ederek, kumpas kurduklarını şu şekilde ifade etti:

“Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!”