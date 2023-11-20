Kendi ordusuna FETÖ ile kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan'a Generalden muhteşem cevap

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, katıldığı Bir YouTube kanalında Ergenekon zamanında kendi ordusuna FETÖ ile kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan’a sosyal medya hesabından muhteşem cevap verdi.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Kendi ordusuna FETÖ ile kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan'a Generalden muhteşem cevap

Dönem dönem yaptığı çıkışlarla ile gündeme gelen ve Ergenekon zamanında da askerleri, subayları, generalleri hedef gösterip, FETÖ ile kendi ordusunda kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı, 2 gün önce katıldığı bir YouTube yayınında, “2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma” sözlerini söylemiş ve gerek sosyal medyada gerekse TV kanallarında büyük eleştiri toplamıştı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ROK olarak bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’ya ve kısa süre önce boşandığı Nagehan Alçıya ithafen operasyon çocuğu diye hitap ederek, kumpas kurduklarını şu şekilde ifade etti:

“Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!”

ekran-goruntusu-2023-11-20-085133.png

İlgili Haberler
Merkez Bankası'nın faizde neler yapacağını Avrupalı banka açıkladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif girdi
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif girdi
Rasim Ozan FETÖ ile ortaklığını itiraf etti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu Gündem
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti Gündem
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi Spor
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak Ekonomi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti? Magazin
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?