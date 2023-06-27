Hande Fırat basit ekonomi kuralını ‘çok zekice’ diye paylaştı. Özgür Demirtaş anında cevap verdi

Editör: Bengü Zorlu

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gazeteci Hande Fırat’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e artırmasının üzerine yaptığı “Merkez Bankası, politika faizini yukarı çekerken, banka ve piyasa faizleri aşağıda bir denge bulacak. Çok zekice değil mi?” yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Benzer sözleri kendisinin de söylediğini için eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Özgür Demirtaş, “Şunu basit bir videoda anlattığım için demediklerini bırakmadılar” diyerek sitemde bulundu.