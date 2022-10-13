ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi

ABD enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Ekonomist Selçuk Geçer rakamların açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İşte Selçuk Geçer'in açıklaması:

"ABD enflasyon yüzde 8.2 ile yine beklentilerin üzerinde. Bizimkiler daha faiz indirsin...Söylemedi demeyin dolar ve kur krizi kapıda. Ekim Kasım Aralık'ta dolar füze"