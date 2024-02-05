Dolmabahçe'de bir İngiliz! Beşiktaş yeni transferini açıkladı

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Dolmabahçe'de bir İngiliz! Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta...

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını ve satın alma hakkının da Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.

Siyah Beyazlılar transferi böyle duyurdu:

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Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma yaptı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama ücreti ödemeyecek.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş ödeyecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta forma giydi.

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'ın yanı sıra Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u da kadrosuna kattı.

İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci transferi oldu.

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