Dolmabahçe'de bir İngiliz! Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını ve satın alma hakkının da Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.

Siyah Beyazlılar transferi böyle duyurdu:

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma yaptı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama ücreti ödemeyecek.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş ödeyecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta forma giydi.

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'ın yanı sıra Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u da kadrosuna kattı.

İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci transferi oldu.