Trabzonspor Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kupa hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Dış sahada oynanacak maçın hazırlıkları, teknik direktör Abdullah Avcı’nın nezaretinde başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında Beşiktaş maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ilk kısımda pas ve 5’e 2 çalışması yaptı. Rondo ile süren antrenman, dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.