Borsa ligi şampiyonu Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da spor endeksi geçen ay yüzde 19,3 artış kaydedip, yatırımcısını sevindirdi.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu belirten analistlere göre ligin üst sıralarında bulunan takımların Avrupa kupalarında yer alarak önemli gelir elde etme şansına sahip. Hal böyle olunca da yükseliş kaydedediyorlar.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da yatırımcısına ocakta yüzde 27,2 ilen en çok Beşiktaş kazandırdı. Borsada geçen yılki başarısını bu yıla da taşıyan Beşiktaş 2023'te yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti.

FENERBAHÇE HİSSELERİ YÜZDE 21,2, GALATASARAY YÜZDE 14,1 ARTTI

Aynı dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 21 değer kazanırken, zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise yüzde 14,1 yükseliş kaydetti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KÂRA GEÇTİ

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray kara geçti.1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 278,7 milyon lira zarar açıklayan Fenerbahçe, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 663,4 milyon lira net kara döndü. Geçen sene aynı dönemde 952,3 milyon lira zarar bildiren Galatasaray da 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kar açıkladıOcak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise yüzde 3,2 kaybettirdi.

En fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, ocak ayını 13 milyar 80 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

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