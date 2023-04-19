Domates soğanı 3'e katladı. AKP vatandaşa hala pembe tablo izletiyor

Fiyatını gören küçük dilini yuttu. Bundan sonra menemene domates koyarken, korkacaksınız. Çünkü, domatesin fiyatı soğanı katladı.

Domates soğanı 3'e katladı. AKP vatandaşa hala pembe tablo izletiyor

Hani enflasyon düşmüştü. İşte uçtuğunun göstergesi. Enflasyon rüzgarını arkasına alan domates uçtukça uçuyor. Fiyatı 60 TL’ye dayandı. Hem de fiyatı Antalya'da tezgahta.

Yüksek enflasyon rüzgarı pazar ve market raflarında esmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce ihracatı kısıtlanan ve kaldırılan domatesin fiyatı rekor seviyeye çıktı. Domatesin 1 kilo fiyatı 60 TL’ye dayandı.

Domatesin fiyatı 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından aniden yükseldi. Domatese gelen zammın ardından domates salçasına da zam geldi. Domates salçasının fiyatı 95 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

En ucuz domates 30 lira. Bu yıl salça fiyatları da domates fiyatlarıyla birlikte uçacak. İstanbul'da bazı marketlerde organik domatesin fiyatları 65 lira ile 78 lira arasında değişiyor.

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