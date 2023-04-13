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  • AKP'li Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz onlar soğan diyor. Numan Bey sanıyor ki akşama evlerde TOGG pişiyor

AKP'li Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz onlar soğan diyor. Numan Bey sanıyor ki akşama evlerde TOGG pişiyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hızla artan soğan fiyatlarını eleştirenlere yanıt verdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:15
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AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'soğan' yanıtı

AKP'li Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz onlar soğan diyor. Numan Bey sanıyor ki akşama evlerde TOGG pişiyor
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Soğandaki hızlı fiyat artışı nedeniyle tartışmalar sürüyor. 

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor" diye konuştu. 

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş partisinin iftar programında konuştu.

Ankara'da AKP Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar sonrasında yaptığı konuşmada AKP'li Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek milletçe geçilen zor günlerin yüksek dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla kısa sürede atlatılacağını vurguladı.

"BİZ TOGG DİYORUZ ADAMLAR SOĞAN DİYOR" 

14 Mayıs seçiminin önemine de değinen Kurtulmuş, muhalefetin soğan gündemine şu sözlerle yanıt verdi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Burada Gar’da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Başakşehir- Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla’da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA’ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor.

Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye’nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar."

 

 

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