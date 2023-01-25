25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Donald Trump 'Truth Social'den kurtulmak istiyor

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın, başkan adaylığı öncesinde diğer sosyal medya platformlarına dönmek ve kendi kurduğu Truth Social'dan ayrılmak istediği iddia edildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:25
Takip Et

Donald Trump sosyal medya hesabını sildirmek istiyor

Donald Trump 'Truth Social'den kurtulmak istiyor
+
Aa
-

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ı kullanmak istemediğini belirterek kendisine ait yeni bir sosyal medya uygulaması kurmuştu.

2024'te tekrar başkanlık yarışına katılmak isteyen ve halkın ve medyanın ilgisini çekmek için sosyal medyada bir patlama daha yaratması gerektiğini düşünen Donald Trump Facebook'taki hesabını geri almak istediğini belirtmişti.

Truth Social ile anlaşması bulunan Trump'ın her türlü sosyal medya gönderisini ilk olarak Truth'a göndermesini zorunlu kılınmıştı.

TRUMP TRUTH SOCİAL’DEN KURTULMAK İSTİYOR

Donald Trump artık kendi başlattığı bu projeden vazgeçmeyi ve bir kez daha Twitter ve Facebook'ta var olmak istiyor.

Rolling Stone tarafından yayınlanan bir habere göre, Trump'ın Truth Social anlaşması hakkında nasıl konuştuğunu duyacak kadar yakın olan iki isimsiz kaynağa dayanarak durum detaylandırıldı. Bir kaynak, eski başkanın Truth Social anlaşmasına atıfta bulunarak “buna gerek kalmayacak” dediğini belirtti. Diğer kaynak, Trump'ın “taahhütlerde bulunmak istemediğini” söyledi.

TRUMP’IN HESABININ YASAĞI KALDIRILDI

Bu haber, NBC News'in sızan bir mektuba dayanarak Trump'ın kampanya ekibinin Facebook ana şirketi Meta'ya hesabının blokesini kaldırması için dilekçe verdiğini bildirmesinden bir hafta sonra geliyor. Elon Musk yönetimindeki Twitter, henüz aktif olarak tekrar kullanmasa da Trump'ın hesabının yasağını kaldırdı.

Trump'ın, Truth Social ile Haziran ayında sona ermesi beklenen münhasırlık süresini yeniden uzatması görünüşe bakılırsa ihtimal dahilinde değildir. Rolling Stone'ın söylediğine göre, eski başkan önceden haber vermediği sürece anlaşma her altı ayda bir yenileniyor. Bu da, günün veya gecenin her saatinde tweet atmasıyla tanınan bir adam için çok fazla ekstra iş anlamına geliyor olabilir diye yorumlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.