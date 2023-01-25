Donald Trump 'Truth Social'den kurtulmak istiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ı kullanmak istemediğini belirterek kendisine ait yeni bir sosyal medya uygulaması kurmuştu.

2024'te tekrar başkanlık yarışına katılmak isteyen ve halkın ve medyanın ilgisini çekmek için sosyal medyada bir patlama daha yaratması gerektiğini düşünen Donald Trump Facebook'taki hesabını geri almak istediğini belirtmişti.

Truth Social ile anlaşması bulunan Trump'ın her türlü sosyal medya gönderisini ilk olarak Truth'a göndermesini zorunlu kılınmıştı.

TRUMP TRUTH SOCİAL’DEN KURTULMAK İSTİYOR

Donald Trump artık kendi başlattığı bu projeden vazgeçmeyi ve bir kez daha Twitter ve Facebook'ta var olmak istiyor.

Rolling Stone tarafından yayınlanan bir habere göre, Trump'ın Truth Social anlaşması hakkında nasıl konuştuğunu duyacak kadar yakın olan iki isimsiz kaynağa dayanarak durum detaylandırıldı. Bir kaynak, eski başkanın Truth Social anlaşmasına atıfta bulunarak “buna gerek kalmayacak” dediğini belirtti. Diğer kaynak, Trump'ın “taahhütlerde bulunmak istemediğini” söyledi.

TRUMP’IN HESABININ YASAĞI KALDIRILDI

Bu haber, NBC News'in sızan bir mektuba dayanarak Trump'ın kampanya ekibinin Facebook ana şirketi Meta'ya hesabının blokesini kaldırması için dilekçe verdiğini bildirmesinden bir hafta sonra geliyor. Elon Musk yönetimindeki Twitter, henüz aktif olarak tekrar kullanmasa da Trump'ın hesabının yasağını kaldırdı.

Trump'ın, Truth Social ile Haziran ayında sona ermesi beklenen münhasırlık süresini yeniden uzatması görünüşe bakılırsa ihtimal dahilinde değildir. Rolling Stone'ın söylediğine göre, eski başkan önceden haber vermediği sürece anlaşma her altı ayda bir yenileniyor. Bu da, günün veya gecenin her saatinde tweet atmasıyla tanınan bir adam için çok fazla ekstra iş anlamına geliyor olabilir diye yorumlandı.