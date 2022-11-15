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Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi

Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany Trump, Lübnanlı milyarder Michael Boulos ile evlendi. Düğün, Trump'ın Mar-a-Lago adlı malikanesinde düzenlendi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:38
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Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump milyarder Michael Boulos ile evlendi

Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, Lübnan asıllı Amerikalı milyarder Michael Boulos ile Trump'ın Florida'daki ünlü Mar-a-Lago adlı malikanesinde evlendi.

29 yaşındaki Tiffany Trump'ın düğününde Donald Trump ile eşi Melania Trump, diğer çocukları Donald Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump ile en küçük çocuğu Barron Trump da hazır bulundu.

Kamuoyu tarafından daha az tanınan Tiffany Trump, Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples ile evliliğinden olan tek çocuğu.

Gelin Tiffany Trump, tören için Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab imzalı ışıltılı uzun kollu bir gelinlik giydi, resepsiyon için ise elbise değiştirdi.

Düğünde Donald Trump ile Melania Trump'ın dans pistinde bulunduğu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

Lübnan asıllı Amerikalı Michael Boulos (25), babasının milyar dolarlık değerli metal işinin varisi.

Tiffany Trump ile 2018'de Lindsay Lohan'ın Mikonos'taki kulübünde tanıştılar. Çift, Ocak 2021'de nişanlandı.

Tiffany Trump, geçen yaz babası Donald Trump ve o dönem nişanlısı olan Michael Boulos ile çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.

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