Adıyaman valisi ölü sayısı 28 dedi. Fuat Oktay 13 ölü dedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da yıkıcı bir etkiye sebep oldu.

NTV’ye ve CNN Türk'e konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz, doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettik. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Adıyaman’da ölü sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

6 ASIRLIK TARİHİ CAMİ YIKILDI

AA’da yer alan habere göre, Adıyaman il merkezinde yer alan ve 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen, bugünkü şeklini 1863 yılında alan tarihi Ulu Camii de yıkıldı.