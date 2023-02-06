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Adıyaman valisi ölü sayısı 28 dedi. Fuat Oktay 13 ölü dedi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar canlı yayında ölü sayısının 28 olduğunu söylerken Fuat Oktay ise Adıyaman’da ölü sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:41
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Adıyaman valisi depremde ölü sayısı 28 dedi. Fuat Oktay ise13 ölü dedi

Adıyaman valisi ölü sayısı 28 dedi. Fuat Oktay 13 ölü dedi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da yıkıcı bir etkiye sebep oldu.

NTV’ye ve CNN Türk'e  konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz, doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettik. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Adıyaman’da ölü sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

6 ASIRLIK TARİHİ CAMİ YIKILDI

AA’da yer alan habere göre, Adıyaman il merkezinde yer alan ve 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen, bugünkü şeklini 1863 yılında alan tarihi Ulu Camii de yıkıldı.

 

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Yalçın Türk..
6.02.2023 11:06
Sn. soylu'yu afet bölgelerinde göremedik.. Türk milleti yine yanlız kaldı.. hep laf hep laf  
 
1950
6.02.2023 11:06
Ölü sayısı onlar değil binlercedir, olan olmuş giden gitmiştir.  
 
Kelaynak
6.02.2023 10:59
Burada bile karartma. Bir de "bizden başka kimse açıklama yapmasın" diye tehdit ediyorlar basını. Arkadaş 1700 bina yıkılmış, her birinde 5 kişi olsa 8.500 kişi demek bu. Neyi niye saklıyorsunuz?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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