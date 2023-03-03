Demet Evgar Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu: Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Evgar, erkek kardeşi Yiğit Evgar ve bir kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir restoranda görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Demet Evgar, duygularını dile getirdi.

"PSİKOLOJİK OLARAK HEPİMİZ ENKAZ ALTINDAYIZ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ve geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Evgar, bir anne olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Öyle bir şey ki anne olmanın mutluluğuna olabildiğince o içgüdüyle gölge düşürmemeye çalışıyorsun. Olabildiğince sosyal medyayı takip etmiyorum. Neyin, ne olduğunu çok iyi bildiğimiz için kendimi oradan kanırtmamaya çalışıyorum. Sonuç olarak evde bana muhtaç bir bebek var. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye ve 'Ne yapabilirim?' demeye çalışıyorum. Bu çok uzun bir süreç. Bu bir gün, iki, gün, iki yıl sonra unutulacak bir süreç değil.. Oradaki canlarla birlikte bütün ülke enkaz altında şu anda. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız. Herkes bir ışık arıyor. Ben de tutunmaya çalışıyorum. Ülkemi çok çok seviyorum.”

