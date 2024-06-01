DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay

Kaynak: AA
DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), Filistin'in DSÖ'ye katılımının Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki üyelik süreciyle uyumlu hale getirilmesini öngören karar tasarısı kabul edildi.

Bu yılki 77. DSA toplantısına, Türkiye, Cezayir, Brunei Sultanlığı, Çin, Mısır, Endonezya, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Malezya, Nikaragua, Umman, Pakistan, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela tarafından sunulan bir teklif, "Filistin'in DSÖ'ye katılımı ile BM'ye katılımının uyumlu hale getirilmesi" konusunu ele aldı.

Filistin'in DSÖ'ye üyeliği ile BM'ye katılımı arasındaki uyumu sağlamayı amaçlayan bu tasarı, 5 karşı oy ve 21 çekimser oya karşılık 101 oy ile kabul edildi.

Tasarı, DSÖ'de gözlemci statüsünde bulunan Filistin'in haklarını koruyarak genişletmeyi amaçlıyor. Filistin'e, DSÖ'deki diğer üyelerle eşit haklar sağlanması öneriliyor, bu da Filistin'in toplantılarda konuşma ve temsil hakkını içeriyor. Ancak tasarı, Filistin'e DSÖ organlarında oy kullanma veya aday gösterme yetkisi verilmediğini de belirtiyor.

"Her Şey Sağlık İçin, Herkes İçin Sağlık" temasıyla gerçekleşen 77. DSA toplantısı 1 Haziran'da sona erecek.

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