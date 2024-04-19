Dubai'nin son hali yayınlandı. Bir şehir böyle sular altında kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dubai'nin son hali yayınlandı. Bir şehir böyle sular altında kaldı
Dubai’de son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. Yağışla birlikte Dubai’de yaşanan görüntüler Dubai’ye kıyamet mi geliyor? dedirtmişti. Yaşananların ardından Dubai’nin son görüntüsü ortaya çıktı.

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan rekor yağış, gündelik hayatı felç etti. Yağışla birlikte Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde fırtınalar etkili oldu. Havayı siyah bir sis etkisi altına aldı.

Şiddetini artıran yağmur yolları ve caddeleri sular altında bıraktı. Sular altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan yağış en çok Dubai’de etkili oldu. Dubai’den gelen görüntüler adeta “Dubai’ye kıyamet mi geliyor?" dedirtti.

Yaşanan fırtına ve yoğun yağışın ardından Dubai’nin son hali ortaya çıktı. Dubai’de kaydedilen görüntülerde etkili olan yoğun yağışın ve fırtınanın caddeleri ve sokakları sular altında bıraktığı görülüyor.

İşte Dubai’nin son halinden bazı kareler,

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