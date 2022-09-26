Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ruslar kadar siz de katilsiniz

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:07

Son Güncelleme: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:22 Takip Et

Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Ruslar kadar siz de katilsiniz