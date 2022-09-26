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  • Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ruslar kadar siz de katilsiniz

Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ruslar kadar siz de katilsiniz

Ukraynalı askerin, ölen bir Rus askerinin başını kesip tencerede pişirmesi, sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:07
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Ruslar kadar siz de katilsiniz

Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ruslar kadar siz de katilsiniz
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Rusya – Ukrayna Savaşı’nda daha önce Rusya’ya bağlı Wagner paralı askerlerin, Ukraynalı bir askerin cinsel organını kestiği işkence görüntüleri, dünyada gündem olmuştu.

Bu defa Ukraynalı bir asker, ölen Rus askerin başını kesti, tencerede pişirdi, tuz dökerken poz verdi.

Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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CNR GNLLN
26.09.2022 15:25
savaşmanın öldürmenin de bir şerefi vardır..ölen ölmüştür artık..ölüye işkence edilmez.  
 
dindar
26.09.2022 15:23
bunlar seküler. sekülerlerin şiiddeti ve caniliği hiç bir şeye benzemez...işide rahmet okutur bunlar.  
 
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