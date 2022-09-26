Ukraynalı asker Rus askerin başını tencerede kaynattı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Ruslar kadar siz de katilsiniz

Rusya – Ukrayna Savaşı’nda daha önce Rusya’ya bağlı Wagner paralı askerlerin, Ukraynalı bir askerin cinsel organını kestiği işkence görüntüleri, dünyada gündem olmuştu.
Bu defa Ukraynalı bir asker, ölen Rus askerin başını kesti, tencerede pişirdi, tuz dökerken poz verdi.
Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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