ABD'den Rusya'ya nükleer uyarısı: ABD kararlılıkla karşılık verecektir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan NBC televizyonunda yaptığı açıklamada "Eğer Rusya çizgiyi aşarsa, bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan ettiği televizyon konuşması ve devamında Rus yetkililerden gelen çeşitli açıklamalar sonrası ciddi bir nükleer silah tartışması başlamıştı.

Rus yetkililer Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri her ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sullivan "Eğer Rusya bu çizgiyi aşarsa bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur. ABD kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.

Sullivan "ABD'nin bunun ne anlama geldiğini daha ayrıntılı şekilde özel olarak Moskova'ya ilettiğini" söyledi. Ülkesinin Rusya ile sık sık ve doğrudan iletişim içinde olduğunu belirten Sullivan bunun son günlerde "Ukrayna'daki durum ve Putin'in eylem ve tehditlerine yönelik tartışmaları da kapsadığını" sözlerine ekledi.

Putin'in "Ukrayna halkını haritadan silme niyetinin hâlâ sürdüğünü" ileri süren Sullivan "O buna devam edecek ve biz de silahlar, cephaneler, istihbarat ve sunabildiğimiz her türlü desteğe devam etmek zorundayız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri harekâta girişen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 eylül 2022 sabahı Türkiye saati ile 09.00 sıralarında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini savunan Putin, nükleer silah kartını yine masaya sürdü.

Moskova Yönetimi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ediyor.

