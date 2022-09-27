Putin’in gizli planı deşifre oldu. İşte Rusya’nın Ukrayna planı

Ukrayna Rusya Savaşı’nda Putin’in referandum planının sırları sızdı.
Moskova merkezli Vedomosti gazetesinde yer alan haberde referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceği yazıldı.
Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatörü ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı.
KIRIM’DA DA AYNISINI YAPTI
Moskova, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da da benzer Referandum düzenlemiş, yüzde 97 ile Rusya’ya katılım lehine çıkan sonuç üzerine bu toprak ilhak edilmişti.
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