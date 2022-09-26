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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde başta ekonomi olmak üzere iç ve dış politikaya dair kritik konular var.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 05:38
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Cumhurbaşkanı Kabinesi Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ankara’da toplanıyor.

Beştepe’de düzenlenecek toplanın gündeminde öncelikle ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikada attığı adımlar, sonuçları ve atılabilecek olası hamleler yer alıyor.

BİRİNCİ GÜNDEM EKONOMİ OLACAK

Ekonomi gündemiyle toplanacak Kabine'deki bir diğer başlık ise fahiş fiyat artışları olacak. Konuyla ilgili hükümetin aldığı bazı tedbirler vardı, bu tedbirlerin de zirvede değerlendirilmesi bekleniyor.

KAMUDAKİ TAŞERON ÇALIŞANLARA KADRO

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamudaki 90 bin taşeronun kadroya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi gündemde. Bakan Bilgin binlerce işçiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirtirken çalışmanın detayları da masaya yatırılacak.

YUNANİSTAN MESELESİ DE MASADA

Yunanistan'ın son aylarda Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.

SAVAŞTAKİ ARABULUCULUK ADIMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail ve Ermenistan ile normalleşme ve Körfez ülkelerle ilişkiler de önemli bir başlık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI’NIN ARDINDAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇECEK

Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

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