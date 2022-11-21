Yasağa isyan eden İranlı kadın Katar'a Dünya Kupası'na gitti

Yasak olmasına İranlı bir kadın taraftar ülkesinden Katar'a gelerek İngiltere maçını tribünden izledi.

27 yaşındaki Mariam için Dünya Kupası maç bileti değerli bir hediyeydi.

Mariam bir spor fanatiği olarak, İran'ın Pazartesi günü İngiltere'ye karşı oynadığı ilk canlı futbol maçı olan açılış maçını izlemek için Tahran'dan Katar'daki Dünya Kupası'na gitti.

Hem de İran'da kadınların erkekler maçlarına katılması yasak olmasına rağmen.

Uluslararası ilişkiler öğrencisi Meryem, "Hayatımda hiç futbol maçına gitmedim, bu yüzden bu şansı kullanmak zorunda kaldım," dedi ve maçtaki diğer İranlı kadınlar gibi hükümetin misilleme korkusuyla soyadını vermeyi reddetti.

Tribünde yerlerini açan İranlı seyircilerin açtığı 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' pankartları dikkat çekti.





