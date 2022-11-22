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Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ABD Galler karşısındaki üstünlüğünü koruyamadı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 00:03
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Katar'da ABD öne geçti, Galler yakaladı

Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Amerika 36. dakikada Timothy Weah ile öne geçti. Lille forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında fileleri havalandırdı. Weah, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını havalandıran Pele'den sonra bunu başaran ilk isim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Amerika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BALE YIKTI

İkinci yarıda rakip kalede beraberlik arayan Galler, 80. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Gareth Bale geçti. 33 yaşındaki yıldız vuruşunda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. Galler, Bale'nin golüyle Dünya Kupası'nda tam 64 yıl sonra fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da Dünya Kupası'na bir puanla başladı.
ABD, grupta ikinci maçta İngiltere ile karşılaşacak. Galler, İran ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE PUAN DURUMU
Dünya Kupası'nda B Grubu'nda ilk maçların ardından puan durumu şu şekilde:
1-İngiltere (3 puan)
2-ABD (1 puan)
3-Galler (1 puan)
4-İran (0)
 

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