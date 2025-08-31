Dünya Jose Mourinho ve Fenerbahçe'yi konuşuyor!

Geçen sezon seçim vaadi olarak büyük maliyetle imza attırılan ancak bu sezon yönetimi eleştirdikten sonra Benfica maçından sonra kovulan Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho, dünya spor basınında gündemin merkezine oturdu.

Özellikle İtalyan medyasında, Inter'in en büyük zaferlerini yaşatan ve Roma'ya Avrupa kupası kazandıran Portekizli teknik adamın son yıllarda yaşadığı hüsrana dair çarpıcını analizler yapıldı. 'Special One' (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho'nun son yıllarda sıradan bir insana dönüştüğü belirtildi.

İşte Mourinho hakkında yazılanlar;

"ESKİ ÖZEL ADAM"

Blitzquotidiano: Özel bir adam artık normal bir adam. Mourinho kovulmalara alıştı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra onu takımdan uzaklaştırdı. Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden Fenerbahçe, 2024'te göreve başlayan Jose'ye 1 yıl sabretti. 'Eski Özel Adam'ın macerası bir yıldan biraz fazla sürse de Benfica'ya karşı alınan sonuç ve futbol, ölümcül bir darbe oldu. Yaptığı açıklamalarla Türkleri kızdıran ve gergin olduğu konuşulan Mourinho'nun ayrılığı sansasyonel bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN HİSSELERİ DEĞERLENDİ"

Mourinho uzun zamandır özel bir isim olmaktan uzak ve normal teknik direktörler arasında. İşten çıkarılmak onun hayatının bir parçası.

Sbircialanotizia: Şampiyonlar Ligi hedefinin kaçırılması, özellikle Benfica karşısındaki elenme, Mourinho'nun görevine son verilmesinde belirleyici oldu. Mourinho'nun ayrılığı borsada olumlu yankı buldu. Fenerbahçe hisseleri %7 değer kazandı ve kulübün piyasa değeri yaklaşık 26 milyon dolar arttı. Ünlü teknik adam N.Forest, West Ham, M.United, Suudi kulüpleri ve Portekiz Milli Takımı ile anılıyor.

