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  • Katar açılış maçını 7.4 milyona satın almak istemiş. Skandal iddia doğrulandı

Katar açılış maçını 7.4 milyona satın almak istemiş. Skandal iddia doğrulandı

Tartışmalarla gündemden düşmeyen Katar'daki Dünya Kupası'nda bir skandal daha ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 21:31
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Katar açılış maçında rakibi Ekvator'a kaybetsin diye 7.4 milyon dolar teklif etmiş

Katar açılış maçını 7.4 milyona satın almak istemiş. Skandal iddia doğrulandı
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Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için ortaya çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve Gazeteci Amjad Taha'nın Twitter'dan dile getirdiği iddialara göre Katar, 8 Ekvadorlu oyuncuya açılış maçını kaybetmesi için 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti.

5 Katarlı ve Ekvador’da içeriden bazı kişiler bunu doğruladı.

 


 

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Kartal Pençesi
17.11.2022 21:56
madem öyle avrupalılar tepki göstersin gitmesin dünya kupasına. ama yemeeez. çünkü hepsi şovvvv  
 
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