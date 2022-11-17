Katar açılış maçını 7.4 milyona satın almak istemiş. Skandal iddia doğrulandı

Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için ortaya çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve Gazeteci Amjad Taha'nın Twitter'dan dile getirdiği iddialara göre Katar, 8 Ekvadorlu oyuncuya açılış maçını kaybetmesi için 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti.

5 Katarlı ve Ekvador’da içeriden bazı kişiler bunu doğruladı.



