Para bende Dünya Kupası bende. İşte Katar'da futbol

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Katar'dan gelen görüntüler dikkat çekti.

Lüks statları ve pahalı çevre düzenlemeleri futbolseverlerin kameralarına işte böyle yansıdı:

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu yılki Dünya Kupası'na katılacak 32 futbol takımının Arap saraylarının kopyaları, sağlıklı yaşam merkezleri ve alkolün yasak olduğu lüks otellerde konaklayacağını bildirdi.

FIFA tarafından yayınlanan listeye göre, takımlardan 24'ü Katar'ın başkenti Doha ve çevresinde yoğunlaşan otel ve üniversite lojmanlarında kalacak.

Tüm takımlar 18 Kasım'da başlayacak turnuva için Körfez ülkesinde kalmayı tercih etti.

Son şampiyon Fransa, Doha yakınlarında "özel saray ortamıyla" övülen bir tatil köyü olan el Messila'da konaklayacak.

Bölgedeki villaların geceliği 2 bin 500 doların üzerinde.