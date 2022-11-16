Dünya Kupası Katar'da Kaşıkçı Elması gibi sergileniyor

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi.

Futbolseverler kupayla hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Kupanın getirilişi ise sosyal medyada gündem oldu.

Üst düzey güvenlik önlemiyle bavuldan çıkarılan kupa yerine özenle yerleştirildi.

O anlar işte böyle görüntülendi.

DÜNYA KUPASI KAÇ KİLO?

FIFA'ya sunulan yedi ülkeden elli üç tasarım arasından Silvio Gazzaniga'nın tasarımı seçildi. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan kupa, İtalya'nın Milano ilindeki Paderno Dugnano kasabasında bulunan GDE Bertoni adlı şirket tarafından üretildi.