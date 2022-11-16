16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası Katar'da Kaşıkçı Elması gibi sergileniyor

Dünya Kupası Katar'da Kaşıkçı Elması gibi sergileniyor

Pazar günü başlayacak futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası'nda saf altından yapılan kupa sergilenmeye başladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 21:28
Takip Et

Saf altından yapılan Dünya Kupası Katar'a üst düzey güvenlikli bavul içinde geldi

Dünya Kupası Katar'da Kaşıkçı Elması gibi sergileniyor
+
Aa
-

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi.

Futbolseverler kupayla hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruk oluşturdu. 

Kupanın getirilişi ise sosyal medyada gündem oldu.

Üst düzey güvenlik önlemiyle bavuldan çıkarılan kupa yerine özenle yerleştirildi.

O anlar işte böyle görüntülendi.

DÜNYA KUPASI KAÇ KİLO?

FIFA'ya sunulan yedi ülkeden elli üç tasarım arasından Silvio Gazzaniga'nın tasarımı seçildi. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan kupa, İtalya'nın Milano ilindeki Paderno Dugnano kasabasında bulunan GDE Bertoni adlı şirket tarafından üretildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
3
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
4
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
5
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
6
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
7
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Arnavutköy’de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
﻿Arnavutköy’de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
﻿Arnavutköy’de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
﻿ABD'de eğitim yapan polislere araç çarptı: 22 yaralı
﻿ABD'de eğitim yapan polislere araç çarptı: 22 yaralı
﻿ABD'de eğitim yapan polislere araç çarptı: 22 yaralı
﻿Rusya'dan Polonya'ya nota  
﻿Rusya'dan Polonya'ya nota  
﻿Rusya'dan Polonya'ya nota  
﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.