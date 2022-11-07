Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı

Son yıllarda dansları ve sesiyle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık'ın konseri tatsız bitti.. Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi

"YARALANMAKTAN KIL PAYI KURTULDUM"

Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi. Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti."