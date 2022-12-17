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  • Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı. Kötü haberi kendisi duyurdu

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı. Kötü haberi kendisi duyurdu

2 gün önce merdivenlerden kayarak düşen Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı. Ünlü şarkıcı bir süre sahnelere ara verecek.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:51
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Şarkıcı Zeynep Bastık merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdı.

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı. Kötü haberi kendisi duyurdu
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Her paylaşımı ve her şarkısıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık bu kez hayranlarını üzecek bir haberle gündemde.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki gün önce merdivenlerden düştüğünü ve bunun sonucunda da omurga kemiklerinin kırıldığını belitti.

Sosyal medya hesabından korseli fotoğrafını paylaşarak geçirdiği kazayla ilgili açıklama yapan Bastık şunları yazdı:

“İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm… Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum.”

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