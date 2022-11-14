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Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ifşa edildiği videoyu milyonlar izledi

İstanbul'da şarkıcı Zeynep Bastık ile alışveriş yaptığı bir AVM'de karşılaşan genç kadın, yaşadığını iddia ettiği olayı sosyal medyadan paylaştığı video ile anlattı. Video kısa zamanda 2 milyon kişi tarafından izlendi

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 08:44
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Ünlü şarkıcı bir alışveriş merkezinde hayranının kalbini kırınca hayranı tarafından ifşa edildi

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ifşa edildiği videoyu milyonlar izledi
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Bir AVM'de  şarkıcı Zeynep Bastık  ile  karşılaşan bir kadının şarkıcı ile alakalı söylediği sözler dikkat çekti.

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti.

Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şu an müsait değilim, alışveriş yapıyorum.

Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bir kal geldi bana, sonra gitti bir anda."

Genç kızın şarkıcı Zeynep Bastık'la yaşadıklarını anlattığı video, sosyal medyada 2 milyona yakın izlendi.

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Osman
14.11.2022 09:21
Ne var bunda küçük kız küfür yok fiziki şiddet yok hakaret yok sadece kaba konuşmuş . BİR KERE ŞUNU ANLAMANIZ LAZIM Ünlü kişilerde NETİCEDE İNSAN.  
 
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