Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ifşa edildiği videoyu milyonlar izledi

Bir AVM'de şarkıcı Zeynep Bastık ile karşılaşan bir kadının şarkıcı ile alakalı söylediği sözler dikkat çekti.

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti.

Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şu an müsait değilim, alışveriş yapıyorum.

Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bir kal geldi bana, sonra gitti bir anda."

Genç kızın şarkıcı Zeynep Bastık'la yaşadıklarını anlattığı video, sosyal medyada 2 milyona yakın izlendi.