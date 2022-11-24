Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı. Türkiye'den tek o sahne alacak

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası’nda Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.

Zeynep Bastık Katar 2022 Dünya Kupası’nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacak. Bastık'ın "Gururluyum" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme gelmişti.

Bir kısım takipçi Bastık'ı desteklerken bir kısım ise Bastık'ın cover yaparak böyle bir başarıya imza atmasına tepkiliydi.

