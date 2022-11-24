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  • Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı. Türkiye'den tek o sahne alacak

Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı. Türkiye'den tek o sahne alacak

Şarkıcı Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda dünya yıldızlarıyla sahneye çıkacak. Bastık'ın kazanacağı para da belli oldu. İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:24
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Zeynep Bastık bugün Dünya Kupası'nda konser verecek! Kazanacağı para ortaya çıktı

Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı. Türkiye'den tek o sahne alacak
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası’nda Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.  

Zeynep Bastık Katar 2022 Dünya Kupası’nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacak. Bastık'ın "Gururluyum" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme gelmişti.

Bir kısım takipçi Bastık'ı desteklerken bir kısım ise Bastık'ın cover yaparak böyle bir başarıya imza atmasına tepkiliydi.
 

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