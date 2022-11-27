Hırvatistan geriden gelip Kanada'ya nasıl fark attı? Mirza Şeker yazdı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Bu maç Kanada açısından çok önemliydi. Bir ilki başarabilirlerdi. O ilki başararak tarihe geçtiler.

DÜNYA KUPALARINDA İLK GOL

Kanada Dünya Kupaları tarihinde ilk golünü henüz 2.dakikada Bayern Münih'in 22'lik yıldızı Alphonso Davies ile buldu. Alphonso Davies Kanada'da sağ kanat bek tarzında oynadığı zaman daha etkili olabilen bir oyuncu.

Ve Buchanan'dan gelen adrese teslim ortada çok düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Golden sonra tempo yükseldi. Hırvatistan yediği golün şokunu çabuk atlattı ve baskısını arttırdı.

26.dakikada Kramaric'in golü ofsayta takıldı. Şık gol iptal oldu.

10 dakika sonra 36.dakikada sahneye yeniden Kramaric çıktı. Perisic'in bıraktığı topta sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi.

Hırvatistan Kanada'yı ataklarıyla boğmaya devam etti ve Hırvatları öne geçiren gol 44'de geldi. Marko Livaja, topu ağlara götüren isimdi. İlk yarıya Hırvatlar 2-1 üstün girdi.

İkinci yarı düşük tempo ile başladı.

Kanada beraberlik için bastırdı ancak o golü bir türlü bulamadı. Maçın 55.dakikasından sonra tempo yükseldi.

HIRVATİSTAN'I RAHATLATAN GOL

Hırvatistan 70.dakikada Kramaric'in attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve derin bir nefes aldı.

86'DA GİRDİ 90+4'DE ATTI

Rennes'in Hırvat oyuncusu Lovro Majer, oyuna 86.dakikada dahil oldu. 90+4'de Orsic'in pasında topu ağlara gönderdi ve Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşadı.

Mücadele 4-1 tamamlandı ve Kanada, Dünya Kupası'na veda etti.

HÜZÜNLÜ SON

Kanada için umutlar tükendi belki ama 3 puanı almak için yaklaşmışlardı. Adeta maça 1-0 önde başlamışlardı ancak Hırvatistan bu durumun gerçekleşmesine izin vermedi.

Taraftarlar bir yandan üzgün bir yandan mutlu olsa gerek. Dünya Kupası'nda gelen ilk gol, ancak Dünya Kupası'nda veda edilen bir maç.

Bu sonuç sonrası Hırvatistan liderliğe yükseldi ve Belçika maçı öncesi kritik bir 3 puan oldu. Gruptaki gidişatı elbette ki Hırvatistan ve Belçika maçı belirleyecektir. Bekleyip göreceğiz...